«Никакой заморозки»: в СФ предупредили об опасности перемирия с Украиной Сенатор Цеков: Украина может использовать передышку для восстановления сил

Фото: МО РФ

Передышка в конфликте нужна Украине только для того, чтобы восстановить силы, заявил сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru. По его словам, пока Россия не одержит окончательную победу, нельзя договариваться о какой-либо заморозке. При этом переговоры начинать можно уже сейчас, добавил политик.

Я считаю, по тем действиям, которые они сегодня совершили, им эти переговоры и замораживание конфликта, передышка нужны только для того, чтобы подготовиться к новым вооруженным действиям против России. Я считаю, что пока мы не одержим над ними победу и мы скажем, что мы одержали победу, до тех пор время переговоров не пришло. Переговоры могут вестись, но никакой заморозки, иначе они наберут вооружение и начнут атаковать нас дальше, — заявил Цеков.

Стратегия и тактика Вооруженных сил Украины заключается в том, чтобы наносить удары по гражданским объектам, добавил сенатор. По его словам, очевидным является то, что эта идеология поддерживается странами Запада.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что утром в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Канал SHOT в свою очередь написал о громком взрыве и что до него в небе слышали звук мотора. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.