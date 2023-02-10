«Никаких выгод»: военный эксперт о применении ядерного оружия в ходе СВО Военный эксперт Климов: Россия не применит ядерное оружие в ходе СВО из-за отсутствия выгоды

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России нет смысла применять ядерное оружие в ходе СВО на Украине из-за отсутствия выгоды, считает военный эксперт капитан третьего ранга Максим Климов. В беседе с Pravda.Ru он отметил, что этот вид оружия обладает ограниченной эффективностью, а его применение вызовет негативные политические последствия для страны.

Я подчеркну, что никаких военных выгод использование ядерного оружия нам не дает. Этот вид оружия обладает весьма ограниченной эффективностью для поражения чисто военных целей. <...> На самом деле ядерное оружие не дает нам ничего, кроме очень серьезных политических последствий, крайне негативных, — рассказал эксперт.

По словам Климова, Вашингтон позитивно воспринял бы применение Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции. Хотя США воздерживаются от острых комментариев, они готовятся к подобному сценарию, который позволит им нанести ядерный удар уже по России. Эксперт считает, что нужно четко поставить вопрос о проведении ядерных испытаний.

К этому нужно быть просто готовыми. Есть комплекс мероприятий, которые это могут предотвратить, — заключил Климов.

Политолог и публицист Сергей Михеев ранее объяснил, что слова президента РФ Владимира Путина об ответе Западу могут подразумевать применение ядерного оружия. Эксперт заметил, что такое решение «будет уместно» и верно, так как позволит создать проблемы для главных спонсоров ВСУ.