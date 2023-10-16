«Ничего нет, кроме воровства»: в Госдуме призвали покончить с «Роснано» Депутат Арефьев: правительство РФ задумалось о закрытии «Роснано»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В госкорпорации «Роснано» выявлена огромная недостача в несколько миллиардов рублей, по этой причине подан запрос, чтобы расследовать деятельность экс-главы организации Анатолия Чубайса, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он предположил, что в правительстве задумываются о закрытии «Роснано», потому что, «кроме воровства, там ничего нет».

Чубайс уже за границей, вряд ли его кто-то привлечет к ответственности. Когда сажали его заместителей, почему-то никому в голову не пришло заняться им. Раз не пришло, теперь все это поздно. Можно его объявить в международный розыск, но в свое время объявляли Березовского, а он гулял по Красной площади. Не очень хотят ими заниматься и не очень хотят их привлекать, — сказал Арефьев.

По его мнению, подобное решение нужно было принимать раньше, а сейчас подобный запрос вряд ли принесет какой-то эффект.

Я думаю, что надо было сделать подобное заявление, но его нужно было сделать своевременно, вряд ли будет какой-то успех в этом мероприятии. Возможно, в правительстве склоняются к тому, что надо закрывать эту лавочку, потому что, кроме воровства, там ничего нет, — добавил Арефьев.

Госдума приняла протокольное поручение комитетам по безопасности и противодействию коррупции и по экономической политике запросить в правительстве РФ информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации «Роснано» за весь период ее существования. Об отъезде Чубайса из Израиля стало известно 9 октября. Экс-главу «Роснано» с женой сфотографировали в израильском аэропорту. Различные Telegram-каналы сообщали, что бизнесмен может вернуться в Россию.