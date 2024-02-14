«Ничего не поменяется»: Алаудинов о кадровых перестановках в ВСУ Алаудинов: замена Залужного на Сырского не поможет ВСУ победить ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Апти Алаудинов

В конфликте с Украиной ничего не поменяется от того, будет ли во главе ВСУ Валерий Залужный или Александр Сырский, заявил в интервью NEWS.ru командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов на мероприятии в рамках Военно-патриотической недели в поддержку Всероссийской акции «Памяти павших будьте достойны», проходящем в Институте государственной службы и управления Президентской академии РАНХиГС. По словам генерала, в Киеве уже осознали, что победить Россию на поле брани ВСУ не в состоянии.

В принципе, давайте прямо говорить, Залужный будет, Сырский ли будет, они же не смогут поменять внутреннее состояние своих бойцов. То есть я считаю, что наша самая главная победа, которую уже, я считаю, мы одержали, это психологический надлом в умах украинских формирований и народа Украины и европейских государств. Почему? Потому что они уже все четко осознали, что победить Россию на поле брани они не в состоянии, — заявил он.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что кадровые перестановки, которые начались в рядах Вооруженных сил Украины, похожи на чистку неугодных. По его словам, отставка коснулась в первую очередь тех, кто имел влияние на народ и не устраивал лично Зеленского.