«Ни драк, ни воровства»: Сладков объяснил уникальность народа Донбасса Военкор Сладков заявил об уникальной сознательности народа Донбасса

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Жители Донбасса проявили уникальную сознательность в момент подъема «русской весны», заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале. По его словам, на территории Донецкой и Луганской народных республик живет очень необычный народ.

Мы не изучили этот своеобразный этнос. Все признавали, что народ тут живет необычный. Смесь казаков, сталеваров, партийных работников, беглых лихих людей, шахтеров, бандитов. А еще Евгений Халдей, Паша Ангелина, Иосиф Кобзон, Алексей Стаханов, Александр Засядько. Море неординарных личностей, — отметил Сладков.

Говоря о необычной сознательности донбассовцев, он вспомнил события после начала протестов на юго-востоке Украины. Как отметил Сладков, все происходило «на его глазах». По его словам, люди даже делали друг другу замечания при нарушении правил дорожного движения.

Реально люди друг другу замечания делали при нарушении ПДД. Ни драк, ни воровства на улицах. Безумные «глухие» водители, врубающие музыку на полную здесь, в русском Донбассе, моментально забывали об этой дикой привычке. Здесь и решительность милиции (полиции) ЛНР и ДНР, команда Алексея Дикого сделала неимоверное, — добавил военкор.

Ранее Сладков заявил, что Россия без многонациональности невозможна. Он подчеркнул, что в зоне специальной военной операции на Украине угнетаемых русских защищают также и представители других национальностей. Однако для Запада, по его словам, «мы все русские», и в этом заключается суть России.