Попугаев-нелегалов из Киргизии отдали российскому Деду Морозу Таможенники нашли редких попугаев в грузе из Киргизии и передали их Деду Морозу

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Таможенники задержали нелегальный груз с попугаями из Киргизии в московском аэропорту Жуковский, передает пресс-служба ФТС. 63-летний россиянин пытался ввезти редких птиц под видом обычных. Изъятых у него редких попугаев передали «Зоосаду Деда Мороза» в Великом Устюге, а остальных вернули в Киргизию.

По документам перевозили несколько сотен обычных попугаев – волнистые, кореллы, неразлучники, амадины. Но при досмотре нашли 4 пестрые розеллы и 15 краснолобых прыгающих попугаев. Эти виды находятся под угрозой исчезновения, их вывоз регулируется Конвенцией СИТЕС, а для перевозки через границу ЕАЭС нужно разрешение Росприроднадзора, — сообщили в пресс-службе ФТС.

Известно, что за аналогичное правонарушения против мужчины уже заводили дело в 2023 году. Он заказывал на свое имя грузы с редкими видами птиц.

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