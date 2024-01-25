Неявка адвоката сорвала суд над экс-сотрудником ФСБ по делу о взятке

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Первое заседание Пермского военного гарнизонного суда по делу экс-сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева оказалось сорвано из-за неявки в суд московского адвоката Дмитрия Рощина, который представляет интересы подсудимого, сообщает URA.RU. Бывший контрразведчик обвиняется в получении взятки в 100 млн рублей.

Адвокат Дмитрий Рощин прислал ходатайство о том, что в данный момент находится в отпуске, который заканчивается 28 января. Также он сообщил даты, когда может присутствовать в Перми на заседаниях, — сообщил судья Дмитрий Малмыгин.

По информации издания, Царегородцев при этом заявил, что в связи с занятостью московского адвоката он ищет другого защитника. На основании этого он попросил суд дать ему время на поиски. Сторона обвинения согласилась с тем, что без адвоката рассмотрение уголовного дела невозможно.

Бывший глава отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев был арестован в конце апреля прошлого года по обвинению в получении взятки в размере 100 млн рублей. По версии следствия, за эту сумму он обещал двум знакомым, задержанным в Москве, перевести их в пермский СИЗО и закрытие уголовного дела против них.