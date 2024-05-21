Невзоров станет бездомным экстремистом? Какого имущества его могут лишить

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Невзоров

Октябрьский суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск против журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом РФ иноагентом) и его жены Лидии. Чего добивается прокуратура, почему Невзоров в розыске, какие у него уже есть приговоры в России?

Как проходит суд над Невзоровыми

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать «экстремистским объединением» семью журналиста и в рамках закона лишить недвижимости. Как отмечают СМИ, это будет первый случай, когда семью в РФ могут признать «экстремистским объединением».

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, указывает РБК.

«При рассмотрении административного дела предметом рассмотрения будут персональные данные административных ответчиков и документы, относящиеся к сведениям, составляющим банковскую тайну», — заявила судья Елена Николаева.

Заинтересованными лицами по делу выступают управление Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу, ГУ Минюста РФ по Петербургу и Ленобласти, Росимущество и ООО «Питер-Техпроект — новые ресурсы» соучредителем которого является Лидия Невзорова. По данным Rusprofile, компания находится в стадии ликвидации.

Какое имущество осталось у Невзорова в России, где он сам

Как отмечает «Фонтанка», гражданские иски Невзорову в Приморском райсуде лежат около года и касаются двух земельных участков в Лисьем носу. Прокуратура считает, что сделки по их покупке были оформлены с нарушениями. В ходе последнего заседания представитель истца попросила рассмотрение дела приостановить, так как надзор подал еще один иск в другой суд, но с теми же участками в описании. Для адвоката Невзоровых это стало новостью.

Юрист Алексей Прянишников в своем Telegram-канале сообщил, что у семьи Невзоровых в России есть три земельных участка.

«Есть дом, находящийся в собственности матери Лидии, тещи Невзорова, она же в нем и живет. На него-то и нацелилась прокуратура. Теща, правда, в „экстремистское объединение“ не входит. Но прокуратуру эта нестыковочка не смущает. И кстати, теща Невзорова является жительницей блокадного Ленинграда», — отметил юрист.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Александр Невзоров

Сам Невзоров в своем Telegram-канале написал, что ничего общего с Россией иметь не хочет и никакие имущественные вопросы его не интересуют и не волнуют, а на «остатки былой роскоши» он давно «махнул рукой».

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова к 8 годам колонии за распространение фейков о российской армии. МВД объявило Невзорова в розыск. По информации его супруги, он уехал в Израиль. Согласно оглашенным ранее в суде материалам дела, журналист имеет вид на жительство в Италии.

Почему Невзорова снова объявили в розыск

Невзоров активно участвует в антироссийских пропагандистских кампаниях. Так, 14 мая журналист опубликовал подложное интервью с «очевидцем» из Белгорода, который рассказал, что якобы видел, как люди в российской военной форме закладывали взрывчатку в подвале дома на улице Щорса. 12 мая этот в этот дом попали обломки украинской ракеты, погибли 19 человек.

В Киеве Невзорову и его жене Лидии решили предоставить гражданство «за выдающиеся заслуги перед Украиной», сообщил 3 июня 2023 года советник главы украинского МВД Антон Геращенко в соцсетях.

В апреле Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в отношении Александра Невзорова возбуждено новое уголовное дело. В мае его заново объявили в розыск. Как сообщили правоохранители, за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Ранее суд дважды назначал Невзорову штрафы за публикации без маркировки о том, что их распространяет иноагент, его также штрафовали за разжигание ненависти к гражданам России и Белоруссии.

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