«Неврастеник»: назван европейский политик, страдающий депрессией Депутат Говырин: высказывания Туска свидетельствуют о хронической депрессии

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Дональд Туск

Высказывания главы польского правительства Дональда Туска свидетельствуют о том, что он «постоянно находится на грани», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, в речах европейского политика всегда звучит тревожность. При симптомах хронической депрессии, отмечает депутат, требуется длительное лечение.

Депутат напоминает, что Туск еще до начала российской СВО призывал «готовиться к худшему». Он также утверждал, что жизнь в Европе для народа «будет более сложной и дорогостоящей» и неизбежны «побочные эффекты от экономических потрясений», добавил депутат. Он также отмечал, что у Туска «все еще есть мечты, а политика без мечты — это был бы кошмар». Помимо этого, Туск заверял, что «хоть он и с востока, но не зверь».

То есть такому человеку необходимо пропить курс успокоительных либо [пройти] длительное лечение, иначе его депрессивное состояние неминуемо приведет к полному саморазрушению личности. В принципе и в данный момент, кроме как помешанного неврастеника с депрессивным лицом и речами человека со статично застывшим сознанием, его никто не воспринимает, — подытожил депутат.

Ранее Говырин заявил, что Европа не желает выпускать из рук миллиарды, которые выделяются Киеву, поэтому Евросоюз цепляется за Украину и просто «теряет берега» в погоне за богатством. По его словам, делается это явно не из любви к народу страны. Кроме того, у европейских политиков все еще остаются амбиции поиграть в абсолютизм, добавил он.