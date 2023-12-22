Невинная тусовка или провокация? Ждем реакции на «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

С момента, когда в интернете появились первые фото и видеофрагменты полуголой оргии, которую устроила блогерша Ивлеева в клубе Mutabor, прошло достаточно времени, чтобы высказался кто-то из влиятельных лиц в стране. Да, есть реакция отдельных депутатов: Султана Хамзаева, Марии Бутиной, Виталия Милонова. Дали свою оценку Яна Поплавская, Екатерина Мизулина. Обращение записали военнослужащие, находящиеся в зоне СВО. Сеть бурлит на радость организаторам и участникам шабаша. А общество замерло в ожидании. Проглотят ли власти этот вызов? А в том, что это вызов, нет никакого сомнения.

Новый год уже монтируется

Что же произошло в ночном клубе 20 декабря? Не буду утруждать себя описанием потных обнаженных тел, хотя бы из чувства брезгливости. Обращу лишь внимание на некоторые особенности инцидента. Похоже, впервые это «мероприятие» было максимально схожим с ЛГБТ-парадами (деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская), так популярными в европейской среде. Не было лишь однополых лобзаний. Ну или нам их не показали на фото. Произошла своего рода попытка противопоставить себя не только общепринятым нравственным критериям, но и «прощупать» закон.

Теперь о выборе момента. Не думаю, что кто-то из участников оргии не в курсе, что в эти же самые минуты на фронтах СВО сражаются и гибнут их соотечественники. Разве это не глумление над нашими воинами? И если кто-то прежде еще не слышал прямого высказывания Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Димы Билана, Ксении Собчак и прочих обнаженных об отношении к спецоперации... То вот оно. И не надо никаких слов. Язык неприкрытых тел оказался самым красноречивым.

Интересен и еще один момент, связанный с выбором времени для провокационной тусовки. Дело в том, что все новогодние развлекательные программы уже отсняты и, вероятнее всего, находятся в процессе монтажа. Можно не сомневаться, что в проектах уже поучаствовали и некоторые «голые герои». Теоретически и сейчас не поздно доснять два-три номера и заменить в праздничных программах одиозных персонажей. Но для этого у руководителей федеральных телеканалов должна быть не только решимость, но и желание. Что-то мне подсказывает, что здесь этим и не пахнет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Опасное совпадение

Ну и наконец то, о чем предпочитают не говорить и не писать. О подозрительном совпадении по времени этой бессовестной провокации с началом президентской кампании. Мне трудно доказать, что все это не случайность. Но слишком уж много «стечений обстоятельств».

Когда же взрослые и неглупые люди (из участников) утверждают, что это совершенно невинная забава, то складывается впечатление, что либо они были приглашены за приличные гонорары, либо их использовали втемную. Но, как бы то ни было, не оставляет впечатление, что у этого полуголого демарша есть сильные покровители. Будем судить об этом по той мере ответственности, которая наступит. Надеюсь, вот-вот.

В заключение хочу поделиться одной конспирологической версией произошедшего. Издание «Геополитика цивилизаций» предлагает считать гламурную оргию «блестящей работой спецслужб по очищению России». По версии авторов, это специально разработанная и проведенная компетентными органами операция с целью очищения нашей эстрады. Правда, до сих пор не слишком понятно, что можно вменить фигурантам, кроме общественного порицания.

Однако убежден, что спустить все это на тормозах, утереться и продолжить жить как ни в чем не бывало уже не удастся. Участники шабаша хотели резонанса. Они его получили.

И это только первая часть общественной реакции, за которой последует ответственность.

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