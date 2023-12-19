Неужели Меркель снова вернется в политику и будет дружить с Путиным?

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель и Владимир Путин

Близкое к американскому Белому дому издание The Hill запустило новый пробный шар в игре вокруг возможного замораживания конфликта на Украине. На этот раз предлагается привлечь для возобновления контактов с Москвой и дальнейших посреднических усилий ушедшую на покой немку Ангелу Меркель. Ведь бывший немецкий канцлер имеет неплохой опыт общения с российскими лидерами. Плюс она не замазана откровенно проукраинской позицией нынешней германской политической верхушки. Во внимание даже не принимается тот факт, что Меркель успела растратить остатки доверия Москвы.

Старый трюк лучше новых двух

Хорошо известно, что Запад всегда с удовольствием повторяет те методы, что когда-то дали результат. А у всех перед глазами печальная судьба Минских соглашений, которые дали возможность выиграть несколько лет для вооружения, обучения и идеологической «прошивки» украинской армии. Ныне в Париже и Берлине открыто бахвалятся таким опытом.

Собственно, теперь Западу нужно придумать «новый Минск». Ни к чему не обязывающее соглашение о заморозке конфликта на Украине, пока русская армия не осуществила прорыв украинских позиций.

Иными словами, речь опять идет о надежде на выигрыш времени для перевооружения и пополнения изрядно поредевших рядов ВСУ. Откровенная ставка на изматывание и ослабление России за счет «дешевой украинской крови» требует временных пауз для дальней мобилизации прокси-армии.

Казалось бы, при чем здесь Меркель

Понятно, что ныне Меркель в Москве персона non grata. Даже президент России говорил о своих прежних надеждах, связанных с европейской политикой, а потому на те же грабли в Кремле не наступят. Но, во-первых, ссылка на фигуру Меркель как потенциальной посредницы это действительно просто зондирование настроений как в Европе, так и в России. И даже в Киеве. Тем более что известный ставленник Меркель мэр украинской столицы Виталий Кличко все яснее примыкает к оппозиции Зеленскому.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Виталий Кличко и Ангела Меркель

Кроме того, реанимация Меркель как политической фигуры привлекает внимание к самой возможности переговоров с участием политиков, которые не имеют власти, но обладают именем, опытом и авторитетом. И для такой игры не важно, кто будет предлагаться в качестве неформальных посредников, Ангела Меркель или Барак Обама. Важен сам факт демонстрации как бы доброй воли Запада к налаживанию контактов с Россией.

Партия мира любой ценой

Вот тут-то собака и зарыта. Меркель или иная неформальная политическая фигура могла бы обращаться не к высшим российским эшелонам власти России. А к деловым кругам и деятелям, которых традиционно относят к умеренно либеральным, чтобы действовать в дальнейшем через них. Им можно обещать снятие персональных санкций и через них доводить определенный нарратив. В конце концов, мотается же челноком Роман Абрамович между Москвой и Стамбулом с заездами в Тель-Авив. А для него та же Меркель была бы достойным собеседником.

Россия же говорит, что открыта к любым переговорам. Вот ей и предлагают сделать первый шаг, а в ответ пойти, например, на длительное рождественское перемирие. Правда, шито все это белыми нитками.

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