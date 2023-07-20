Неудачный штурм ВСУ российских позиций под Угледаром попал на видео

Фото: МО РФ

Штурм украинскими военными российских укреплений под Угледаром утром 20 июля провалился, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». По сведениям канала, ВСУ после неудачного приступа потеряли танк и два БМП, несколько единиц бронетехники подорвалось на минах. ВСУ также понесли ощутимые потери в личном составе и отступили. Канал опубликовал кадры подбитой техники, оставшейся после штурма.

В Telegram-канале «Работайте, братья!» ранее появилось видео уничтожения бронемашины ВСУ на Краснолиманском направлении. Кадры демонстрируют попадание противотанковой управляемой ракеты в бронемашину, перевозившую украинских военных.

19 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео боев российских военных с бойцами ВСУ под Артемовском. На кадрах видно, как российские войска при помощи противотанковых ракетных комплексов сжигают технику и живую силу противника вблизи населенного пункта Клещеевка в ДНР.

До этого военкоры показали видео уничтожения подразделений ВСУ под Артемовском. На видео показано, как бойцы 11-й бригады ВДВ из Улан-Удэ атаковали группу украинских солдат из крупнокалиберного миномета.