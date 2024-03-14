Неудачный брак, любовь к кошкам, СВО: как живет глава ЦИК Элла Памфилова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Элла Памфилова уже почти восемь лет занимает должность председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Что известно о ее личной жизни и карьере, как она отзывалась об СВО, какие страны ввели против нее санкции?

Чем известна Памфилова

Элла Памфилова (девичья фамилия — Лекомцева) родилась 12 сентября 1953 года в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР. Детство и раннюю молодость провела там же.

В 1976 году окончила Московский энергетический институт по специальности «инженер электронной техники». В 1976–1986 годах работала мастером по ремонту электронной аппаратуры и инженером-технологом Центрального ремонтно-механического завода производственного объединения «Мосэнерго». В 1985 году она вступила в КПСС.

В 1989–1991 годах Памфилова была депутатом Верховного Совета СССР, а с 1991 по 1994 год занимала пост министра социальной защиты населения РФ. В 1994–1999 годах была депутатом Государственной думы.

В 2000 году Памфилова стала первой женщиной, принявшей участие в президентских выборах, на которых набрала 1,01% голосов, заняв седьмое место. Победу тогда одержал действующий глава государства Владимир Путин. После поражения на выборах она стала инициатором создания Общественной независимой комиссии по расследованию правонарушений и защите прав человека на Северном Кавказе и вошла в ее состав.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Элла Памфилова

С 2002 по 2004 год была главой Комиссии по правам человека при президенте РФ. Занимала должность председателя Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека в 2004–2010 годах.

С 18 марта 2014 года — уполномоченный по правам человека в России. 25 марта 2016 года Госдума удовлетворила заявление Памфиловой о досрочном прекращении полномочий на данном посту в связи с переходом в ЦИК, которую она возглавляет с 28 марта того же года по сей день.

Памфилова имеет множество признаний. К примеру, она награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», знаком «Почетный работник Минтруда России» и званием «Почетный пограничник». В 2006 году стала кавалером французского ордена Почетного легиона, а в ноябре 2010 года получила орден Почета «за многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Что известно о личной жизни Памфиловой

В студенчестве она вышла замуж за Никиту Памфилова, в 1977 году родила дочь Татьяну. В 1979–1980 годах Памфилова прервала рабочую карьеру, чтобы вместе с мужем, которого офицером призвали из запаса, отправиться в Краснодарский край.

Позднее супруги вернулись в Москву, где Памфилова зарабатывала больше супруга. Особенно это стало ощущаться, когда она заняла должность министра социальной защиты.

«В тот момент ей как никогда требовалась поддержка со стороны мужа и в воспитании дочери, и в решении бытовых проблем, но он, как нарочно, перестал делать даже то, что делал раньше, и вконец испортил отношения с дочерью. Он остро реагировал на поздние возвращения жены, ревность перешла все мыслимые границы», — писал aif.ru в 2002 году.

В итоге супруг Памфиловой не смог приспособиться к новой жизни и «всю вину перенес на жену как на представительницу правительства, власти», добавляло издание. Сейчас Памфилова разведена. У нее есть внучка Ирина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Элла Памфилова

Глава ЦИК признавалась, что с детства любит кошек. В эфире «Нашего радио» Памфилова рассказывала, что всех своих животных она подбирала на улице.

«Вообще так сложилось, что я с самого детства люблю животных и защищаю самых слабых — тех, кому нужна помощь. Убеждена в том, что жестокость по отношению к людям формируется в детях именно теми родителями, которые, например, предлагают выбросить на улицу котенка. И отношение к людям формируется именно в такие моменты, в мелочах», — отмечала она.

Что Памфилова говорила об СВО

В ноябре 2022 года в эфире программы «Марков. Ничего личного» Памфилова, комментируя ход проведения специальной военной операции, заявила, что великодушие — это и сила, и слабость России.

«Я понимаю, как сложно нашему президенту. Величайшее давление. Он на кон поставил свою судьбу, чтобы сохранить этот русский мир, нашу возможность сохранить свою систему ценностей, себя, страну. Это очень сложно, когда над тобой все так сгущается. Я думаю, что даже в характере проведения СВО... Это и сила наша, и слабость — великодушие», — указывала председатель ЦИК.

В связи с поддержкой СВО и России Памфилова находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Украины.

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