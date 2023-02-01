Адвокат Невзорова оценила приговор и рассказала, где он может находиться Адвокат Невзорова Федосеева заявила, что в деле журналиста нет состава преступления

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Невзоров

Защита Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) планирует обжаловать приговор суда по делу о фейках о Вооруженных силах России, заявила NEWS.ru адвокат журналиста Надежда Федосеева. По ее мнению, в деле Невзорова нет состава преступления. Как отметила адвокат, сейчас журналист находится на за границей, однако точное место нахождения не раскрыла, но возможно, он на Украине.

Да, будем обжаловать приговор. Я считаю, в деле Невзорова нет состава преступления. Он за пределы Конституции ни разу не вышел. Сейчас Невзоров находится за границей, — рассказала Федоссева.

На вопрос о том, находится ли Невзоров на Украине, адвокат ответила «не знаю, возможно».

1 февраля Басманный районный суд Москвы приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы заочно по делу о фейках о ВС России. Прокурор требовал для журналиста девять лет колонии. Сам Невзоров заявил, что не собирается комментировать свой приговор

В марте 2022 года СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооруженных силах РФ. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках еще одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине.

22 апреля Министерство юстиции России внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов, а 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова. Также сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции журналиста в Россию, сообщив, что считает преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.