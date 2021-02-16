Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ увеличился на 4% в 2020 году

https://static.news.ru/photo/1b347426-fde0-11ea-a171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В 2020 году в России на 4% вырос несырьевой неэнергетический экспорт. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).

По словам руководителя РЭЦ Вероники Никишиной, несмотря на сложности, экспорт несырьевых неэнергетических товаров в минувшем году установил рекорд , увеличившись на 4%.

По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах, — сообщила Никишина.

Основную часть экспорта составили металлопродукты (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%), химические товары (16%).

В экспорте агропромышленного комплекса наибольшие показатели у пшеницы (наблюдался рост поставок более чем на 1,8 млрд долларов) и подсолнечного масла (более чем на 600 млн долларов).

Также большую роль сыграл экспорт полиэтилена, продемонстрировавший прирост на 449 млн долларов в сравнении с 2019 годом.

Отмечается повышение спроса на медикаменты, бумажную и пластиковую тару, защитные средства, медапаратуру от российских производителей — всё это обусловлено пандемией коронавируса.

Основными потребителями российской продукции стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и Нидерланды.

Максимальный показатель по несырьевому неэнергетическому экспорту был достигнут в декабре 2020 года и составил 18,8 млрд долларов — это абсолютный месячный рекорд.

Ранее NEWS.ru сообщил, что почти на 16% упал секретный экспорт из России в 2020 году из-за пандемии. В закрытые статьи таможенной статистики обычно входит военная промышленность, в том числе вооружения и техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы. Страна недополучила около двух миллиардов долларов доходов.