https://static.news.ru/photo/b42c5182-dfe9-11e9-97f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Tarusov/Russian Look

Глава Министерства энергетики Камчатского края Олег Кукиль заявил, что в селе Средние Пахачи Олюторского района начинает работу новая котельная, на самом деле котельную не строили.

Местные жители в свою очередь сообщили, что единственная котельная в селе разрушена 20 лет назад. Глава Средних Пахачей Илья Феденко подтвердил, что централизованной системы отопления в селе нет и дома топят углём, а чаще — просто дровами, передаёт « Кам24 ».

Как писал News.ru ранее, аккаунты российских губернаторов в социальной сети Instagram проверили на наличие ботов. В пятёрку губернаторов — лидеров по доле ботов среди подписчиков в Instagram вошли глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%), мэр Москвы Сергей Собянин (53%), лидер Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (52%), глава Кировской области Игорь Васильев (50%) и руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%).