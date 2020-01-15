15 января президент России Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Мероприятие первый раз прошло в начале года.

Выступление Путина практически полностью было посвящено социальной повестке. Он озвучил меры, направленные на улучшение качества образования, медицины и демографической ситуации в стране.

В частности, для поддержки семей президент предложил установить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет с 1 января 2020 года, обеспечить малышей яслями и сделать горячее питание в начальной школе бесплатным. Также Путин назвал важнейшей задачей повышение уровня доходов граждан. В своём выступлении президент предложил внести ряд поправок в конституцию.

На церемонии присутствовали около 1300 человек. После окончания мероприятия в разговоре с NEWS.ru некоторые участники оценили речь президента. В частности, ведущая Тина Канделаки рассказала, что её удивило в послании, глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал предложенные меры «вполне реалистичными», а актёр Владимир Машков сообщил, что именно из озвученного его вдохновило.