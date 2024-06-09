«Непокоренный»: Развожаев оценил попытки украинизации Севастополя Развожаев: все попытки украинизации Севастополя после 1991 года провалились

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все попытки украинизации Севастополя после 1991 года провалились, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот город всегда «оставался непокоренным и русским».

Еще с 1991 года, [когда] <...> вопрос [Черноморского] флота решался, воля моряков, адмирала [Игоря] Касатонова позволила остаться в Севастополе русскому флоту, и город за все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть, и остался русским. Это символ, непокоренный город, который никогда не могли покорить, — сказал он.

Развожаев ранее заявил, что корабли Черноморского флота не оставляли Севастополь и продолжают выполнение тактических задач. По его словам, корабли поменяли тактику и не стоят в бухте, продолжая уничтожать безэкипажные катера противника.

До этого агенты украинских спецслужб, задержанные в Севастополе в первых числах июня, дали признательные показания. Подозреваемые подтвердили, что сотрудничали с иностранными кураторами и готовились к терактам и диверсиям. ФСБ России вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, созданную для совершения терактов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе.