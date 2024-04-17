Необычные новости СВО 17 апреля: «Царь-мангал» и мечты Украины о новой АЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО на сегодня, 17 апреля 2024 года. Какую интересную информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Как Украина пытается странным образом спасти свою энергетику

«Не успели украинские власти подписать законопроект о достройке энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС, как пришла другая изумительная новость о начале возведения на объекте еще двух энергоблоков №5 и №6, причем по американской технологии АР1000 Westinghouse. В украинском „Энергоатоме“ торжественно отчитались о заложении первого куба бетона. Правда, нюанс в том, что такие работы не делаются без наличия проекта самих блоков. Последовательность действий выглядит примерно следующим образом: выбор потенциальной площадки, геологические и экологические изыскания; заключение контракта с фирмой, которая организует строительство; проектирование блоков, подбор поставщиков всего оборудования; возведение рядом с промплощадкой будущей станции, „завода по строительству АЭС“, где будут делаться стройматериалы, арматура и т.д.; утверждение и лицензирование проекта. И только после этого заливается „первый бетон“ и начинается стройка блока с попутной энергетической инфраструктурой», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала обратили внимание, что в случае с Хмельницкой АЭС из всего этого есть лишь разведанная промплощадка, чего явно недостаточно.

«Даже в Китае с его рекордными темпами строительства АЭС от контракта до начала стройки проходит примерно два года. Например, в случае с АЭС Саньмэнь, где стоят те же реакторы АР1000 Westinghouse, контракт был заключен летом 2007 года, возведение первого блока началось весной 2009, а подключение к энергосистеме — в 2018 году. Совершенно неясно, почему в случае блоками №5 и 6 не было даже утверждения законопроекта, как это ранее произошло с блоками №3 и 4. Ничего не ясно и с контрактом, который должен быть подписан перед началом строительства дорогого объекта инфраструктуры. Скорее всего, парадный разлив бетона по ямам под камеру призван немного успокоить население, прямо сейчас вынужденное экономить электроэнергию в часы пикового потребления. Даже на таком „поле чудес“ как т.н. Украина нельзя просто взять, собрать и запустить два энергоблока ядерной электростанции. Тем более, что проблемы энергосистемы Украины не ограничиваются одной лишь генерацией», — добавил «Рыбарь».

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Хмельницкая АЭС

Какое необычное вооружение ВС РФ наводит ужас на ВСУ в Донбассе

»«Царь-мангал» — покоритель Красногоровки (ДНР). Над его фото долго потешались, пока он не проявил себя в бою. Условия на Красногоровке такие, что не под арту, так под ФПВ точно попадешь. Но когда обшиваешь танк бронелистами, а сверху присобачиваешь РЭБ, нет задач невыполнимых. На кадрах — наш танк под жестким обстрелом доезжает до центра Красногоровки, судя по всему, высаживает там десант и деловито возвращается назад. Да, башня у него неповоротливая. Но с задачей добраться из пункта А в пункт Б справляется. А знаете, как они там, на Западе, наш «Царь-мангал» кличут? «Танк-черепаха», Карл!» — написал военкор Александр Коц.

«Старше Эдды» считает, что «Царь-мангал» нужно показать россиянам на Параде победы 9 мая.

«В который раз предлагаю пустить на Парад не „не имеющее аналогов“, а ту технику, которая является рабочей лошадкой войны. Танки с решетками, мотолыги и, конечно же, лучший образец вооружения (сейчас я совсем не шучу), „Царь-Мангал“. Похоже, что сейчасьэтот плод чьего-то сурового гения действительно является самым боеспособным образцом бронированной техники, полностью отвевающим реалиям современной войны. В войнах 3D, где любую появившуюся бронетехнику атакуют от одного до нескольких десятков дронов-камикадзе, это легко поражаемая цель. „Царь-Мангал“ — истинный гений!» — написал военкор.

«Царь-мангал» представляет собой танк Т-72, который со всех сторон полностью защищен дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов. Машина также оснащена приборами системы РЭБ, позволяющими подавлять сигналы вражеских беспилотников.

Фото: МО РФ

Что не так с мобилизацией на Украине

«Я помню как прошла мобилизация у нас в ДНР, в феврале-марте 2022 года. Это явно ощутилось: на улице элементарно пропали мужики, все ушли на фронт. Ты смотришь вокруг и начинаешь понимать: даже на рынке тяжелый товар таскают женщины. Потом студентов демобилизовали, еще, еще — и работники начали возвращаться. Москва признала территории, вернула их в свой состав. Из других районов России люди начали домой в Донбасс возвращаться. А на Украине такого не случится. Мужчины уйдут воевать, а дальше погибель или плен», — пишет военкор Александр Сладков.

По его мнению, украинская экономика попавших на фронт рабочих рук больше не увидит никогда.

А если произойдут переговоры, и наступит мир, границы откроют, то большая часть населения хлынет с Украины. Оставшиеся богатства и территории по дешевке прикупит Запад, для вывоза. Если Украина войдет в лоно России, она получит мощнейший рывок в развитии экономическом, социальном. И, я уверен, никто у людей украинский, молдавский, румынский, венгерский, греческий и тд языки отнимать не будут. Как у нас в России — все языки признаны и живы. Дилемка для народа, да?» — добавил Сладков.

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