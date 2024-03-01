Немецкий холдинг Bosch ищет покупателя для своей штаб-квартиры в Химках

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Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя для своей штаб-квартиры в Химках, сообщает РБК со ссылкой на трех консультантов, работавших с этим объектом. Известно, что два года назад фирма объявила о приостановке деятельности в России. По данным источников, в настоящий момент компания уже ведет переговоры с потенциальными покупателями.

В пресс-службе Bosch при этом добавили, что продажа штаб-квартиры связана с «необходимостью адаптации бизнеса». По словам представителей компании, рассматриваются различные варианты, которые помогут использовать здание наиболее эффективно, а окончательное решение пока не принято.

Ранее стало известно, что последние специализированные магазины Bosch, Sony и LG начали закрываться в различных регионах России. По информации источников, торговые точки распродают остатки товара, многие из магазинов будут работать до лета, чтобы полностью реализовать продукцию. В начале 2024 года магазины LG и Sony закрылись в московском ТЦ «Афимолл Сити». Вместо LG в столице планируется открыть магазин Grundig, который принадлежит турецкой компании Arcelik.