Немцы обсуждали подрыв Крымского моста: на что готова пойти Германия?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последствия удара по Крымскому мосту

Со времен своего сенсационного интервью с Бошировым и Петровым, обвиненными в Англии в покушении на предателя Скрипаля, руководитель RT Маргарита Симоньян, пожалуй, еще не была в центре столь ярко поданной сенсации. Между тем ее заявление о том, что она обладает 40-минутной записью разговора немецких офицеров, обсуждающих нападение на Крымский мост, вызовет немало вопросов. А значит, сама эта тема долгое время может оставаться и в международной повестке.

Предлог для серьезного обсуждения

Пока сама запись разговоров немцев не обнародована. Понятно, что «с той стороны» реакция вполне предсказуема. Будет заявлено, что запись может быть смонтирована или фальсифицирована. Что никакой экспертизы на аутентичность не проводилось. А потому эта пленка, мол, часть российской пропаганды, направленной на то, чтобы вбить клин в ряды натовских союзников.

Но процесс запущен. И тут уж любая реакция немецкой стороны может быть обращена против нее самой. Поскольку так и иначе содержание записи затрагивает суть разворачивающейся в Германии дискуссии о возможном вовлечении вооруженных сил страны в конфликт на Украине. А в Киеве неоднократно подчеркивали, что дальнобойные немецкие ракеты Taurus — оптимальные инструменты для исполнения мечты Украины о разрушении Крымского моста. А значит, запись четко отражает логику событий.

Фактически запись идеально вписывается в дискуссию вокруг острейшего для современной Германии вопроса, до какой степени страна может себе позволить рисковать, вмешиваясь не в свой конфликт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Taurus

Госдума действует в унисон

И логично, что эстафету от Симоньян принял спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложивший направить в бундестаг требование расследования ситуации, порожденной записью. Тема не должна уйти в тень. Во всяком случае, у властей Германии появится повод не столько комментировать факт самой записи, сколько четко высказаться о немецкой политике на Украине.

А то ведь уже были разговоры о том, что ракеты Таurus тайно доставлены в Польшу, но там ждут отмашки Берлина на их передачу Украине. Есть мнение, что пока не хватает только немецких специалистов для руководства пусками ракет и для работы с сопутствующей инфраструктурой. И дело якобы тормозит канцлер Германии Олаф Шольц, который не выделяет средства на подобные операции.

Если это так, то и разговор группы офицеров представляет собой обсуждение конкретного объекта для атаки немецким же ракетами. И такая запись, повторимся, ставит перед Берлином конкретный вопрос: готовы ли власти страны к роковой эскалации конфликта?

Вслед за американцами и англичанами

Если верить Маргарите Симоньян, то немцы на записи констатируют, что британцы и американцы уже прямо вовлечены в конфликт на Украине. Но в этом нет большого секрета. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обычно предпочитающий обтекаемые формулировки, констатировал, что после информации об участии английского адмирала Тони Радакина в подготовке операций украинских сил можно говорить о прямой вовлеченности Великобритании в войну.

Готовы ли немцы пойти по таком пути — большой вопрос, учитывая непростую историю страны. Ведь там еще помнят такой день, как 9 мая 1945 года.

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