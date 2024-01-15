Немцы готовятся к войне с Россией: возможно ли такое в принципе?

Фото: Rick Scavetta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Явно санкционированная утечка в немецкий Bild натовских планов подготовки учений по военному столкновению с Россией в 2025 году служит не только дальнейшему нагнетанию русофобской истерии, в которую пытаются с головой окунуть немцев. Похоже, такие информационные вбросы отвечают одновременно и тактическим целям внутренней политики правящей в Германии «семафорной коалиции». И оправданию уже заложенной в бюджете все менее популярной поддержки Украины за счет немецких налогоплательщиков.

Под шумок «русской угрозы»

Дела у «трехголовой» правящей германской коалиции идут явно не блестяще. Рейтинг ведущей в этом правительстве СДПГ опустился по опросам на уровень 14%, канцлер Олаф Шольц, которому прочат скорую отставку, — это чуть ли не самый непопулярный лидер в послевоенной истории страны. И неудивительно: местные аграрии тысячами заполонили автобаны в знак протеста против сокращения государственных субсидий, их поддержали железнодорожники, резко подорожавший газ по причине отказа от российского сырья приводит к закрытию металлургических и химических заводов, высокотехнологические производства утекают за океан.

Неудивительно, что показным образом растут рейтинги правой оппозиции — «Альтернативы для Германии», выступающей против проводимой Берлином миграционной и проукраинской политики, и новой партии созданной крайне популярной Сарой Вагенкнехт. И в такой обстановке нарастания перспектив досрочных парламентских выборов правительству надо отвлечь внимание от своей политики «стрельбы в собственную ногу».

А советская, а ныне русская угроза всегда считались проверенным средством проведения проамериканской политики в ущерб собственным национальным интересам. Помните: лучше быть мертвым, чем красным! Теперь заводят ту же шарманку.

Фото: Lando Hass/dpa/Global Look Press Сара Вагенкнехт

Как продолжать платить за Украину

Олаф Шольц уже похвастался, что в бюджете Германии на этот год изначально заложено €8 млрд на всестороннюю поддержку Украины. Притом что остальные партнеры по Евросоюзу не спешат раскрывать свои кошельки. Потому-то выигрышно представляется игра в постоянно повторяемый сценарий: мол, украинская армия защищает не Украину от «москальских орд», а всю западную цивилизацию и всю мировую демократию, на которые неизбежно после победы над Незалежной покусятся «российские агрессоры».

А потому если Украина и весь коллективный Запад сейчас проиграют России, то завтра в окопы придется оправиться уже европейцам. А раз так, то предпочтительнее не жалеть денег и оружия для украинских властей, чем потом воевать самим. Собственно, поэтому и накачивается призрак возможной мировой войны.

Давление на Россию и украинская «победа»

Сейчас на Западе все чаще говорят о новой интерпретации победы: мол, победа не в том, чтобы Крым захватить или Донбасс, а в том, чтобы Украина не развалилась и сохранила свою независимость.

И чем ближе будет дата американских выборов, чем громче будут говорить о такой «победе». И в этом контексте нынешним бредням о скорой прямой войне НАТО с Россией также припишут важную роль в общем успехе. Дескать, на Россию оказывали действенное психологическое давление, что сократило ее возможности по разгрому Украины и всего мира.

Гибридная война, что вы еще хотите...

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