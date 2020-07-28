В последние годы в России сокращается количество музыкальных, хореографических и художественных школ. Однако, несмотря на это, всё больше детей учатся в таких учебных заведениях. По словам экспертов, это может быть связано с ростом финансовой уверенности жителей и появлением коротких образовательных программ. Как занятия танцами, рисованием и музыкой развивают мозг ребёнка, выяснял NEWS.ru.

В России выросло количество детей, которые занимаются в музыкальных, художественных, хореографических школах, а также в школах искусств. По данным за 2019 год, такие учреждения посещали 1,67 млн учащихся. Это больше, чем в 2014-м (1,49 млн). С такой информацией Минкультуры ознакомился NEWS.ru.

Стоит отметить, что больше всего детей ходят в творческие учебные заведения в Московской области (95,4 тысячи), Москве (79,7 тысячи), Краснодарском крае (76,1 тысячи), Свердловской (55,2 тысячи) и Ростовской (49,1 тысячи) областях.

В свою очередь, наименьшие показатели отмечаются в Калмыкии (697 человек), Ненецком автономном округе (699) и Еврейской автономной области (1,3 тысячи).

Примечательно, что число детей, занимающихся в творческих школах, растёт, несмотря на сокращение количества учебных учреждений. Так, в 2014 году их было 5186, тогда как в 2019-м — 4823. Уменьшилось и число преподавателей: с 108 тысяч до 105,7 тысячи.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Число детей, занимающихся в школах искусств, выросло неслучайно: россияне за прошедшие годы стали увереннее в финансовом будущем, поэтому начали чаще отдавать своих чад на такие занятия, отметила в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Кроме того, в учреждениях появились короткие обучающие курсы, на которые можно отдать ребёнка без поступления. Например, ради дополнительного развития или выявления творческих склонностей.

Вторая история связана с работой самих музыкальных школ. Раньше в музыкальной школе было только предпрофессиональное образование. Открылись так называемые программы эстетического развития. То есть мы не готовим профессиональных музыкантов, а просто немного развиваем. Они изучают несколько предметов. Эта программа короче, она платная. Это доступ практически всех детей к такого рода образовательным программам в профессиональных школах искусств, где есть профессиональные педагоги. За счёт этого, наверное, ещё увеличился поток. Елена Драпеко первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Как полагает Драпеко, лидерство Московской области по числу обучающихся детей может быть обусловлено тем, что такие учреждения в регионе наиболее доступны: в каждом районе есть одна или две подобные школы.

Творческие занятия и мозг ребёнка

Образование в школах искусств формирует не только умения и навыки, непосредственно связанные с той или иной дисциплиной. Помимо этого, у детей активно развивается мозговая деятельность. Так, в музыкальной и хореографических школах улучшается взаимодействие между полушариями, рассказала NEWS.ru детский нейропсихолог Наталья Наумова.

Хореографическая и музыкальная школа хороша тем, что ребёнок ловит такт, идёт в такт музыке. Также он танцует — в такт нужно попадать. Здесь нужно, чтобы одновременно работали и правая, и левая сторона. То есть и правая, и левая рука. И правая нога, и левая рука. Когда у нас взаимодействуют одновременно правые и левые конечности, получается развитие межполушарных связей. Чем лучше связи между двумя полушариями, тем эффективнее работает мозг. И даже если есть какие-то проблемы, то мозгу легче их преодолеть. Наталья Наумова детский психолог и нейропсихолог детский психолог и нейропсихолог

Вместе с тем, как отметила эксперт, обучение творческим дисциплинам требует собранности. В частности, когда нужно выполнять задания по образцу. Если ребёнку будет интересно, в конечном итоге это разовьёт лобные доли мозга. По словам Наумовой, именно они запаздывают с формированием у нынешнего поколения детей. Кроме того, занятия улучшают способность контролировать свои эмоции и учат терпению. Это особенно полезно, если у ребёнка есть синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Olga Semenova/Russian Look/Global Look Press

Эксперт также отметила, что учёба в художественной школе развивает пространственное мышление, с которым у современных детей тоже есть сложности.

Художественная школа укрепляет правое полушарие. В общем-то, если будет строгий педагог, то и лобные структуры тоже укрепит. Художественная школа также хороша тем, что нужно выполнять действия по образцу, интересные задания. Опять-таки, ребёнок рисует — должен сконцентрировать свой взгляд на своей руке. И очень здорово, если педагог ещё будет добавлять рисование двумя руками, — пояснила она.

Однако, как подчеркнула Наумова, заставлять детей учиться в творческой школе нельзя: это лишь навредит. Прежде всего, ребёнка лучше предварительно заинтересовать, например, отдать на короткую программу по тому или иному направлению. Тогда он примет самостоятельное решение об учёбе, что сделает последнюю более эффективной.

Как ранее отметил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, в стране до сих пор должным образом не исполняется подписанный в 2012 году указ президента № 599. Согласно документу, к 2020-му в системе допобразования должны заниматься 75% детей от 5 до 18 лет, причём половина из них — за счёт федерального бюджета.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Насколько я могу судить, ни разу федеральная политика даже не приближалась к исполнению этого указа. Мы недавно сделали запрос уже новому заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой и не смогли получить точный ответ, какое количество детей получает дополнительное образование за счёт федерального бюджета. Ясно, что это считанные проценты, а вовсе не половина от 75% всех детей. Олег Смолин первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке

По словам депутата, число занимающихся в учреждениях допобразования детей увеличивалось благодаря родителям, но не государству.