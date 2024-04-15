Неизвестный ранее микроорганизм выловили в Черном море РАН: ученые нашли в Черном море новый организм и назвали его в честь Стругацких

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Исследователи Института цитологии и генетики СО РАН выявили неизвестный ранее микроорганизм среди беспозвоночных. Его обнаружили и выловили в акватории Черного моря, пишет ТАСС.

Как уточняется, назвали микроорганизм в честь писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких — Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii. Бактерия относится к протистам и имеет сложный жизненный цикл, включающий механизм одномоментного разделения клеток на множество дочерних.

Ученые пришли к выводу, что микроорганизм может применяться для производства веществ. Среди них сквален и жирные кислоты. Он также легко культивируется в лаборатории и не имеет лицензионных ограничений, поскольку был открыт специалистами из РФ.

Планируется и дальше изучать Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii в качестве платформы для генетического дизайна других полезных веществ, таких как белки. Исследование проводится при поддержке гранта РНФ.

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