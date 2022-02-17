Вооружённые пистолетом неизвестные разрисовали стену театра Станиславского

В Москве 13 февраля группа лиц разрисовала стену театра имени К. С. Станиславского в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ответ на реакцию охраны один из них достал пистолет и произвёл выстрел в воздух. Мотивы злоумышленников на данный момент неизвестны.

В полицию поступило заявление, что 13 февраля неизвестные разрисовали стену Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, а когда вышла охрана и сделала им замечание, один из них выстрелил в воздух из пистолета, — сообщил источник.

По данному инциденту полиция начала доследственную проверку.

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