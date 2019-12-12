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Мануальный терапевт сломала обе ноги семимесячной девочке во время сеанса в Красноярске. Об этом сообщили РИА Новости.

Мануальный терапевт сломала обе ноги семимесячной девочке во время сеанса в Красноярске. Об этом сообщили РИА Новости. От любого прикосновения ребенок вздрагивал и кричал. Я ее взяла на руки, она...