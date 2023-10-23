Житель Севастополя заехал в зону СВО из-за неисправного навигатора и погиб

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Житель Севастополя случайно заехал в зону проведения специальной военной операции из-за неисправного навигатора, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина выехал на трассу Донецк — Авдеевка, находящуюся практически на линии фронта. В Минобороны РФ не комментировали информацию.

Baza сообщает, что мужчина выехал из Севастополя вместе со своей 65-летней матерью, они направлялись в Луганск, около полудня они уже были в районе Донецка, однако навигатор по неясной причине начал работать со сбоями, в результате водителя вывело практически на линию боевого соприкосновения. По данным канала, мужчина доехал до населенного пункта Спартак, где попал под обстрел, рядом с машиной произошел взрыв, водитель погиб, мать погибшего получила ранения различной степени тяжести.

Как сообщалось ранее, за последние сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 24 раза. Всего было выпущено около 90 боеприпасов, заявили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Житель Червоногвардейского района Макеевки получил ранения. На Горловском направлении было зафиксировано 14 обстрелов 152-мм снарядами.