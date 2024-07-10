Неиспользованные отгулы на работе «превратят» в деньги Госдума приняла в первом чтении поправки о компенсации отгулов при увольнении

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Государственная дума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатель будет обязан компенсировать сотруднику неиспользованные отгулы при увольнении, говорится на сайте ГД. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года. Документ будет уточнять срок, в который можно использовать отгул, и предусматривать оплату за неиспользованные выходные дни в случае увольнения работника.

В случае принятия законопроекта, если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении, — говорится в сообщении.

Ранее HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян рассказал, что если температура в офисе превышает 27 градусов, то работодатель обязан сократить рабочий день на один час, в противном случае можно вызвать трудовую инспекцию. В этом случае работодателю грозит штраф. Мурадян заметил, что с бытовой точки зрения работодатель должен обеспечить комфортные условия труда для своих сотрудников.