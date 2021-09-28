Нефть с танкера «Леди Лейла» разлилась в порту Темрюк

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В порту Темрюк с танкера «Леди Лейла» разлилась нефть. Об этом в своём Instagram сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По словам Радионовой, это не первый случай подобного толка.

Снова разлив нефтепродуктов в порту. Утечка произошла с судна «Леди Лейла» в Темрюке, — сообщила глава Росприроднадзора.

По её словам, ранее у строящихся в настоящее время причалов «Порт Мечел-Темрюк» на воде была обнаружена нефтяная плёнка.

Это становится похоже на закономерность, — отметила руководитель ведомства.

Ранее сообщалось о том, что залповый выброс нефти произошёл в порту Новороссийска. Следствием ЧП стало загрязнение около 200 квадратных метров Чёрного моря.