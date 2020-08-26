Нечаев объяснил, почему в России появились новые партии

https://static.news.ru/photo/c2d3ed36-e7b2-11ea-b45e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Нечаев Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В российском обществе назрел запрос на политическое обновление и именно это сделало возможным появление новых политических образований. Об этом заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Выступая на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований он напомнил, что в 2020 году в стране возникли новые партии, среди которых «За правду», Партия прямой демократии, «Новые люди», «Люди дела». По словам Нечаева, все они разные, но объединяет эти политические формирование именно общественный запрос на обновление.

Именно он дал возможность нашим партиям состояться. Людям, конечно, хочется новизны. Хочется, чтобы было меньше ограничений, запретов, больше демократии и качественного обновления власти, — приводит слова политика РИА Новости.

По словам политика, «Новых людей» отличает не только критика власти, но и наличие собственных предложений. Их партия при этом готова самостоятельно реализовывать.

Партия «Новые люди» является либеральной и официально зарегистрирована. Она была образована предпринимателями и учредителями российской производственной компании «Faberlic» Алексеем Нечаевым и Александром Даванковым 1 марта 2020 года. Первой на должность председателя вступила Ирэна Лукиянова. На съезде 8 августа был избран новый состав центрального совета партии. В него вошли 10 человек. В частности, речь идет о главе исполкома партии Александре Даванкове, основателе движения «Школа — наше дело», главном редакторе издательского дома «Первое сентября» Артеме Соловейчике, писателе Романе Злотникове и других. На данный момент отделения партии работают в 55 регионах страны.

Как писал NEWS.ru, ранее 100 кандидатов в муниципальные депутаты от проекта «Объединённые демократы» (курируется общественной организацией «Открытая Россия») подали коллективный иск в Верховный суд РФ с требованием отменить постановление ЦИК о проведении трёхдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года.