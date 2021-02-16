Небольшой снег и слабые морозы до минус 10 ожидаются в Москве в среду

В среду, 17 февраля, в Москве ожидается небольшой снег и слабые морозы до минус 10 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
По словам синоптика, столичный регион будет находиться под влиянием небольшого циклона, пришедшего с северо-запада.
В таких условиях погода будет облачная, временами небольшой снег, но морозы немного ослабеют. Температура в городе составит минус 8–10, по области до минус 7–12, — цитирует Елену Волосюк РИА Новости.
Синоптик также сообщила, что минувшей ночью самую низкую температуру зафиксировали на востоке Московской области — минус 16,6. В Москве температура опускалась до минус 11,9 градуса.
Днём в столице ожидается ветер переменных направлений, скорость составит до восьми метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее NEWS.ru писал, что до полудня 17 февраля в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. В Гидрометцентре России напомнили, что это значит, что погода является потенциально опасной.