Небольшой снег и слабые морозы до минус 10 ожидаются в Москве в среду

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В 2020 году в России на 4% вырос несырьевой неэнергетический экспорт. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).

По словам руководителя РЭЦ Вероники Никишиной, несмотря на сложности, экспорт несырьевых неэнергетических товаров в минувшем году установил рекорд, увеличившись на 4%. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в...