«Небо кишит дронами»: как отпраздновали Пасху жители курского приграничья

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Храм в селе Коренево

Соблюдался ли подразделениями ВСУ режим перемирия, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на время празднования самого главного христианского праздника? О том, как отметили православную Пасху в населенных пунктах курского приграничья, рядом с линией фронта, о чем молились куряне — в материале NEWS.ru.

530 куличей для бойцов на фронт

«Это уже четвертая Пасха за период СВО с 2022 года», — напомнила в беседе с NEWS.ru Юлия Волобуева, организатор волонтерской группы «И словом, и делом» в городе Фатеже Курской области. Она помогает фронту с первых дней начала спецоперации. У ее команды сложились традиции, одна из них — после Страстной недели в Светлое Христово Воскресение выезжают к бойцам с подарками. Их шлют волонтерам жители из разных городов с просьбой передавать солдатам на фронт

Фото: Личный архив волонтера Юлии Волобуевой

«Мы с мамой испекли 130 куличей, а девчонки из нашей группы — еще 400, и поехали поздравлять ребят, с которыми уже дружим. По пути к парням на блокпостах предлагаем куличи и крашеные яйца. Никто не отказывается. Дарим открытки, их рисуют городские детишки. Бойцы берут куличи, вдыхают запах — и как-будто не могут надышаться. Говорят, что „пахнет домом, словно там побывали“. Очень благодарят каждый раз. Признаются, что поддержка тыла дает огромный стимул идти вперед», — рассказывает Юлия.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Деятельность волонтерской группы перед отправкой на фронт благословляет настоятель местного храма Рождества Христова отец Николай. «Он каждый раз просит передать нашим воинам, что молится за них. Говорит, что через испытания идет очищение человека», — добавила собеседница NEWS.ru.

Многие российские военные участвуют в богослужениях в храмах или хотя бы заходят поставить свечу и помолиться, подтверждая известную поговорку, что «в окопах атеистов нет».

Фото: Личный архив волонтера Юлии Волобуевой Волонтер Юлия Волобуева (слева)

Курск: выглядел почти мирным

В Курске за пасхальные сутки почти не звучало сигналов воздушной тревоги. Хотя в последние дни, после массированного удара по городу неделю назад, 15 апреля, сирены почти не смолкали.

Службы проходили во всех церквях города. Многие жители выехали на дачу после зимних холодов, жарили шашлыки. Словом, областной центр выглядел абсолютно мирным.

Наутро после празднования Пасхи, в понедельник, 21 апреля, звуки сирен возобновились с прежней интенсивностью.

В Судже: впервые тишина

В Суджу и соседние населенные пункты гражданских лиц пока не пропускают в целях безопасности: территории еще не разминированы. Туда въезжают только военные. Работает эвакуационная бригада спецназа «Ахмат», в задачи которой входит перемещение в безопасные места мирных жителей Суджанского района. А также вывоз тел людей, которые погибли за время оккупации ВСУ.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Разрушения в Курской области

В праздник бойцы развозили закупленные своими силами и за свой счет продуктовые наборы проживающим в Судже и соседних приграничных деревнях. Там еще находятся люди, которые отказываются покидать свои дома.

Командир Имам Иса сообщил NEWS.ru, что в «Суджанском районе благодаря объявленному перемирию в светлый праздник действительно почти сутки не стреляли».

«Мы развезли гуманитарную помощь — яйца, куличи, чтобы те, кто остался в Судже, тоже чуть-чуть праздника получили на Пасху. И мы впервые за последнее время ездили не под обстрелами, а под щебетание птиц расцветающей здесь весны», — рассказал Иса.

Он уточнил, что в Судже и районе проживают несколько десятков человек. В основном это старики, и они отказываются выезжать с родной земли.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Командир отряда эвакуации спецназа «Ахмат» имам Иса Салимсултанов

Коренево: впервые отслужили ночную службу

В селе Коренево — это ближайший крупный населенный пункт к Судже — дроны на Пасху появлялись. Хотя и намного реже, чем в обычные дни, когда, по оценкам местных, «небо ими кишмя кишит».

Люди уже привыкли не включать вечером свет и не оставлять открытыми окна, чтобы не привлекать внимание чужих БПЛА.

В кореневском храме Покрова Пресвятой Богородицы впервые с августа 2024 года прошла ночная служба. Молящихся было совсем немного. Во-первых, мало жителей — оставшиеся побоялись идти в храм.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Кореневский храм Покрова Пресвятой Богородицы

«Да, перемирие объявлено, а вдруг ВСУ возьмут и ударят, у них же нет ничего святого. И мы поостереглись, дома отметили. А утром сходили, свечечки поставили», — рассказала NEWS.ru местная жительница Анастасия Степановна. Она проживает с мужем в Курске, куда супруги успели выехать в августе, снимают квартиру. На праздник рискнули приехать в Коренево, обнаружили свой дом почти целым, хотя несколько соседских выгорели целиком после обстрелов.

«У нашего крыша посечена, окна выбиты. Но хотя бы стены стоят, не погорели! Мы уже даже начали делать потихоньку ремонт. Нам ведь выплачивают из федерального бюджета по 65 тысяч рублей, на эти деньги возможно подкупать что-то из стройматериалов. Спасибо, Господи!» — перекрестилась собеседница.

Сотрудница храма Тамара расплакалась, вспоминая в разговоре с NEWS.ru события августа прошлого года.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Обезлюдевшее село Коренево

«Поняв, что наше село захватили, многие люди пытались выбраться — кто-то уезжал на машинах, другие уходили пешком. Вээсушники расстреливали, как мишени в тире, машины с водителями и пассажирами, убегающих людей — в спины. Я собственными глазами это наблюдала», — рассказала служительница.

Она долго и в подробностях делилась пережитым. Вспомнила, как муж соседки пошел за водой и его расстреляли ВСУ. Жена, не дождавшись, отправилась к колодцу, уже в сумерках, и услышала на дороге «украинскую и грузинскую речь». «На четвереньках ползла домой», потом осторожно ходила оповещала соседей, что случилась беда и «надо уходить».

Тамара поведала и об обстрелах собственного дома, который «весь трясся от взрывов», оставалось «забиваться в угол и молиться». От строения остались только стены.

Коренево выглядит заброшенным. Даже в праздничный день улицы почти пустые.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Разрушения после атаки ВСУ в городе Рыльске

Рыльск: возвращается жизнь

Рыльск находится от Коренево примерно в 30 км. Туда ВСУ не дошли в августе 2024-го. В сравнении с Коренево город выглядит оживленным и даже людным. Катаются дети на самокатах, гуляют мамы с младенцами. В пасхальную службу храм был даже переполнен, несмотря на то что и в праздник над домами жужжали украинские дроны.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru Люди на улице города Рыльска

Все жители приграничья не скрывают, что мечтают об одном — мире на всей российской земле. Волонтер Юлия Волобуева зачитала поразившее ее письмо от набожной прихожанки, которое пришло в штаб группы военнослужащим накануне праздника.

«Дорогие россияне! Ваше горе велико, но Господь дает испытания по силам. Сказано в Священном Писании: претерпевший же до конца спасется. Держитесь, потерпите, не ропщите. А благодать там, где смирение и терпение. Пусть ангел-хранитель не покидает вас, во всех храмах за вас молятся».

И ниже подпись — «Любовь».

«Только уточню, что мы и не ропщем, а работаем все вместе на нашу общую победу», — резюмировала волонтер.

Читайте также:

Пленным бойцам ВСУ дали исповедоваться в честь Пасхи

ВС России поразили бригады ВСУ у Горналя до начала пасхального перемирия

ВСУ обстреляли Донецк на Пасху: последствия, жертвы, срыв перемирия

«Команды не было»: огненный ливень обрушится на ВСУ после перемирия?

Горы трупов, иконы, чудо-петухи: честный репортаж из освобожденной Курщины