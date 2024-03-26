«Небеса вас забрали»: мать и дочь разбились в ДТП после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юная спортсменка Софи и ее мать не находились во время теракта в «Крокус Сити Холле», однако их все равно настигла трагедия. Что известно об этой истории, какая связь с атакой террористов, каковы обстоятельства произошедшего?

«Небеса все равно вас забрали»

Девятилетняя Софи из Когалыма должна была участвовать в соревнованиях по чирлидингу в Санкт-Петербурге, однако их отменили из-за террористического акта, произошедшего вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Выступление девочки в составе команды «Лисички» было запланировано на 23 марта, и она очень ждала этого дня.

В момент, когда произошел теракт, Софи, ее мать, партнерши по команде, их родители и тренер уже находились в Санкт-Петербурге. Возвращаться домой из Северной столицы было тяжело, родители не знали, как рассказать детям о случившемся.

«Кому-то казалось, что и хорошо, что отменили, — теперь стоит избегать массовых мест, там опасность. А оказалось-то, опасность вовсе не там. Как теперь ездить этой дорогой? Да как вообще показывать номера, в которых звездой была Софийка, такая улыбчивая, такая добрая, настоящая мамина радость?» — цитирует aif.ru мать одной из девочек из команды.

Софи и ее мать стали жертвами ДТП. Они не погибли при теракте, однако 25 марта возле мемориала в «Крокусе» появился новый плюшевый мишка, посвященный трагично ушедшей из жизни девочке.

«На нем написано: „Небеса все равно вас забрали. За что?“», — рассказал изданию один из волонтеров.

Фото: t.me/aadobrovolskii

Как произошло смертельное ДТП

После возвращения из Санкт-Петербурга автомобиль, в котором находились Софи и ее мать, врезался на полной скорости в большегруз. Как оказалось, водитель «Нивы», где была девочка, уснул за рулем.

«„Лисички“ вернулись из Санкт-Петербурга, где были отменены соревнования в связи с трагедией в „Крокус Сити Холле“. После самолета дети поехали до города на автомобилях. Машина с талантливой спортсменкой не доехала. Софи была членом дружной чир-данс-команды», — рассказали в танцевальном клубе.

Известно, что матери Софи был 31 год. По словам близких семьи, женщина очень любила свою дочь и называла ее смыслом жизни.

«Маме Софи, Эльвине, был 31 год. Она души не чаяла в своем ребенке, называла дочку смыслом своей жизни и своим сокровищем», — сообщила aif.ru подруга покойной.

26 марта «Лисички» прощаются с Софи. В последний путь девочку провожают не только ее партнерши по команде, но и незнакомые люди, которых потрясла эта страшная история.

«Мягких облачков, лисичка! Прощай, Софи!» — пишут десятки незнакомых людей на странице спортивного клуба в социальной сети.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько людей погибло и пострадало при теракте в «Крокусе»

Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом рок-группы «Пикник», где начали расстреливать людей и подожгли зал. По данным Telegram-канала Baza, число пострадавших в результате теракта увеличилось до 361 человека. Как уточняет источник, это связано с тем, что люди начали массового обращаться за психологической помощью. Официального подтверждения информации об увеличении числа пострадавших не поступало.

Baza пишет, что пострадавшие жалуются на отсутствие сна и тревогу. Также в публикации канала отмечается, что многие из свидетелей теракта столкнулись с появлением психотравм. Тем временем спасатели продолжают работать на месте завалов. Минувшей ночью там обнаружили магазин от автомата, добавляет Baza.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 139 человек. Из них опознаны 75 тел, добавил руководитель СК.

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