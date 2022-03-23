Небензя рассказал, почему Россия приняла решение о спецоперации на Украине

Россия приняла решение о проведении спецоперации на Украине, только потому что исчерпала все дипломатические способы урегулирования конфликта в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщили РИА Новости. Небензя добавил, что Россия намерена остановить агрессию, начатую украинской стороной против мирных жителей Донбасса, и которую Запад старался не замечать.

Мы пошли на этот шаг, исчерпав все мирные и дипломатические способы решения конфликта в Донбассе, и только после того, как Киев недвусмысленно неоднократно подтвердил, что не собирается выполнять минские соглашения, одобренные резолюцией Совбеза, — заявил Небензя.

Он отметил, что амбиции Зеленского присоединить Украину к НАТО, а также отказаться от безъядерного статуса страны, являлись прямой угрозой жизненным интересам России.

Ранее Василий Небензя заявил, что после окончания спецоперации ВС РФ на Украине весь мир узнает «много неприглядных фактов о Западе». В частности, он упомянул о военно-биологической деятельности США на территории постсоветского пространства. Он назвал «смешными» попытки американских властей опровергнуть наличие военных лабораторий на территории Украины тем фактом, что ООН не знала о данных объектах.