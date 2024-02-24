Небензя ответил постпреду США на упоминание Навального в Совбезе ООН Небензя после слов постпреда США о Навальном указал на смерть американца Лира

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в бездействии, из-за которого в украинской тюрьме умер американский блогер Гонсало Лира. Так он высказался об упоминании оппозиционера Алексея Навального, который скончался в колонии 16 февраля, на заседании СБ ООН, пишет РИА Новости.

Сегодня моя американская коллега, пытаясь найти новые поводы для нападок на Россию, только что упомянула про осужденного за реальное уголовное преступление Алексея Навального, умершего в тюрьме по естественным причинам. А можете ли вы ответить, за что киевский режим замучил до смерти американского журналиста Гонсало Лира, — сказал Небензя.

Американский блогер, о котором идет речь, 12 января скончался от пневмонии, находясь под стражей на Украине. 1 мая 2023 года его арестовали в Харькове по обвинению в «оправдании российской агрессии». Лира известен поддержкой конспирологических теорий и ультраправых идей. Жил на Украине с 2016 года.

Ранее президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальными и анонсировал новые санкции против России. Он выразил соболезнования вдове и дочери политика Навального, а также утверждал, что его «наследие продолжит жить».

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что ничего хорошего об умершем в российской колонии Навальном он сказать не может, а плохого говорить не будет. Он добавил, что, если у оппозиционера есть сторонники, «с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор».

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес властей России и лично президента РФ Владимира Путина в причастности к смерти Навального голословны. Он также оставил без комментариев видеообращение вдовы оппозиционера, в котором она пообещала «продолжить дело» мужа.