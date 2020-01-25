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Президент Владимир Путин дал поручение Счётной палате и Генпрокуратуре проверить эффективность расходования средств, которые были выделены на проведение лесоустройства за последние пять лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент Владимир Путин дал поручение Счётной палате и Генпрокуратуре проверить эффективность расходования средств, которые были выделены на проведение лесоустройства за последние пять лет. Об этом сообщается на сайте Кремля. Счётной...