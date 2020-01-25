Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В субботу, 25 января, на борту самолёта, летевшего из Сеула в Москву, произошёл инцидент: неадекватный мужчина устроил дебош.

В настоящее время сотрудники российских правоохранительных органов ждут воздушное судно в аэропорту. Лайнер прибудет в столичный аэропорт Домодедово.

Подробности произошедшего дебоша на борту самолёта авиакомпании Korean Air в данный момент устанавливаются, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Самары устроил дебош на борту самолёта, следовавшего в Россию из Турции. Мужчину задержали полицейские в аэропорту назначения.

Нарушитель спокойствия оскорблял пассажиров и бортпроводников и пил алкоголь в самолёте.

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