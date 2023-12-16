«Не желаю этого внукам»: Косачев объяснил свой голос на выборах опытом СССР Косачев: Путин сможет уберечь Россию от участи СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Косачев

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил в комментарии NEWS.ru, что будет голосовать на выборах президента в 2024 году за Владимира Путина, поскольку тот сможет защитить Россию от участи СССР. Он пояснил, что не хотел бы, чтобы подобные потрясения пережили его дети и внуки.

Я родился в другой стране, в Советском Союзе, и на мою, наверное, не самую продолжительную жизнь пришлось несколько основополагающих кризисов вплоть до развала государства. И я совершенно точно не хотел бы ни себе, ни своим детям, ни своим внукам пожелать повторения таких потрясений, — сказал Косачев.

Встреча инициативной группы проводится 16 декабря в столичном парке «Зарядье». Косачев участвует в собрании группы избирателей, где, как предполагается, объявит, что будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец, а не как член партии «Единая Россия».

Ранее был опубликован список команды Путина на грядущих выборах президента. В этот список вошли телеведущая Юлия Барановская, писатель Захар Прилепин, певица Юлия Чичерина и другие.