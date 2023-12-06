«Не всегда людям нужна правда»: Коц о принципах журналистики Коц для NEWS.ru: ньюсмейкерам надо действовать по принципу «не навреди»

Фото: МО РФ

События в зоне СВО должны освещаться по основному журналистскому принципу — «не навреди», заявил NEWS.ru военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что не выступает против журналистской деятельности около линии боевого соприкосновения, но при этом считает важным соблюдать правила, необходимые для продвижения российской армии.

Помимо журналистов и блогеров, на которых принято почему-то сразу нападать, есть еще огромное количество простых мирных жителей, которые раньше журналистов выкладывают в Сеть различные съемки. Есть у нас отдельные чиновники, которые из-за своей должности раньше всех появляются на месте событий и тоже публикуют кадры в своих соцсетях. Наверное, правила должны быть одинаковые для всех, не только для журналистов и блогеров, — отметил Коц.

Отвечая на вопрос, почему иногда официальные заявления расходятся с контентом в соцсетях, военкор пояснил, что «не всегда людям нужна вся правда».

Не всегда людям нужна вся правда, я бы так сказал. Часть правды может содержать оперативные сведения, информацию, которая включает в себя гостайну и так далее. Так, конечно, можно все подряд начать публиковать и прикрывать это тем, что автор этакий правдоруб. В первую очередь здесь надо действовать по принципу «не навреди», — подчеркнул Коц.

До этого Коц заметил, что русофобия проявляется не только за рубежом, но и в России. Военкор рассказал, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Совета по правам человека (СПЧ) обратил внимание на два случая внутренней дискриминации соотечественников.