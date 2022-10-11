Не врать!

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Еще совсем недавно только военкоры да авторы ряда Telegram-каналов робко намекали на нашу застарелую болезнь — стараться говорить руководству только исключительно приятные вещи. Общество довольно долго не задавало неприятных вопросов, отдавая себе отчет в объективности существования государственной и военной тайн. Спокойно оно отнеслось к тому, что из-под Киева и Чернигова наша войска отступили как бы в качестве жеста доброй воли. И выражение «все идет по плану» даже на фоне вязких позиционных военных действий некоторое время воспринималось как удобоваримое объяснение. Хотя очевидно было, что планы эти не раз по ходу тяжкого дела пересматривались.

Но количество недоумений постепенно переходит в качественное неприятие высокомерной игры военных чиновников в молчанку. А потому уже и начальники официальных средств пропаганды, и Рамзан Кадыров, и генерал-полковник Андрей Картаполов, глава Комитета Госдумы по обороне, и просто говорящие телевизионные головы призывают к одному — не врать! Не врать себе, не врать обществу. Не врать руководству страны.

Фото: Елена Афонина/ТАСС Рамзан Кадыров

И это призыв не к сведению счетов, хотя все прекрасно понимают, что у каждой военной неудачи или логистического просчета всегда есть имя, отчество и фамилия. Это, прежде всего, осознание того, что нынешняя ситуация противоборства с мощным многоликим противником, а не с хуторской хунтой не оставляет места и времени для паркетных расшаркиваний, нежелания обидеть уважаемых людей, для предложений погодить пока с выводами и не раскачивать лодку своей окопной правдой.

К сожалению, у нас традиционно затянувшиеся военные действия всегда вскрывают кучу прежде замаскированных, замазанных, прикрытых связями и круговой порукой проблем. Ведь недаром сейчас парламентарии вспоминают, как на их вопросы о том, хватает ли на все выделяемых средств, представители Минобороны удовлетворенно кивали головами. И когда теперь собирают народные копейки не только на приобретение для батальонов коптеров, но и на аптечки, броники, современные снайперские винтовки, возникает множество вопросов к тыловикам, к системе снабжения, к содержимому арсеналов. Соответствует ли их содержание понесенным затратам?

Между тем, за любые замазанные, неисправленные просчеты плата одна — человеческие жизни. Сейчас пошли разговоры о жесткой чистке на верхних этажах тыловой иерархии. Но время упущено.

Именно из-за желания приукрасить реальность мы уступаем в информационной войне. А главное — общество утрачивает доверие к любой информации от людей в погонах. Тем более, что об обмене пленными или отступлении из очередного города мы сначала узнавали от противника, который к тому же снабжал свои вбросы фото- или видеоиллюстрациями, не оставлявшими сомнения. У нас же, видимо, долго согласовывали любую неприятную информацию с многочисленными инстанциями. Искали форму, как бы все выкрутить половчее.

Тем более, что, когда нам сообщают, что из-под Харькова мы не отступили, а провели перегруппировку сил, а сдача Красного Лимана — это отражение тактики изматывания противника, то вспоминается присказка: лучше жевать, чем говорить. Но не всегда и молчание — золото.

И пока обществу так и не отвечали на прежние вопросы, в частности, почему не взорваны были мосты и железнодорожные пути доставки вооружений и снарядов для ВСУ, копились новые: почему не наносятся удары фронтовой и стратегической авиацией по скоплениям сил противника, готовящего новые порывы, где ковровые бомбардировки, почему дронами-камикадзе наносятся удары по центрам управления только по ночам, отчего это срочно мобилизуют инженеров и токарей с пекарями, когда у нас почти три миллиона силовиков разного ранга в погонах? Ответить на эти наболевшие вопросы, значит, не удовлетворить чье-то любопытство, а наметить исправление допущенных просчетов.

В свое время генерал Александр Лебедь использовал лозунг «Не врать, не воровать, работать!». Не пора ли его вывесить во многих высоких кабинетах?