«Не уверен, что все будут счастливы»: каким Зеленский видит конец СВО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу Fox News, в котором высказался об исходе спецоперации. Что заявил украинский лидер, каким он видит конец СВО, хочет ли Зеленский мирных переговоров с Россией, дадут ли Украине ракеты ATACMS?

Что сказал Зеленский об окончании СВО

В беседе с журналистом Fox News Зеленский предположил, что не все будут счастливы от исхода конфликта России и Украины. Политик признался, что не знает, каким будет конец специальной военной операции, но при этом выразил уверенность в победе Киева.

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», — заявил Зеленский.

В то же время украинский лидер допустил, что ВСУ будут терять свои позиции в том случае, если они не получат незамедлительную помощь со стороны США.

«Дай бог, мы получим ее как можно быстрее. В противном случае они отбросят нас. Это правда. Наши люди знают об этом, и американцы должны знать об этом», — указал президент Украины.

Также Зеленский заявил Fox News, что на Украине должна действовать западная авиация. Этими словами политик ответил на вопрос журналиста о том, хотел бы он, чтобы помогавшие Израилю самолеты работали на территории его страны.

«Если мы хотим быть настоящими союзниками, Украина и западные страны — они должны показывать то же самое на нашей территории», — призвал Зеленский.

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Что известно о поставках ракет ATACMS Украине

24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении Украине и другим союзникам — Израилю и Тайваню — военной помощи. Эта мера, по его словам, окажет жизненно важную поддержку странам, «чтобы они могли защитить себя от угроз своему суверенитету».

Размер нового пакета помощи Украине составит около $61 млрд. При этом больше трети от суммы ($23 млрд) будут выделены на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, еще более $11 млрд — на «текущие военные операции США в регионе». $7,9 млрд уйдут на поддержание функционирования украинского правительства, а $26 миллионов — на надзор за предоставляемой Киеву помощью. Как отметил Байден накануне, США будут готовы уже в ближайшие часы возобновить военные поставки Украине.

В состав нового пакета военной помощи США для Украины вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение. Список опубликован на сайте Пентагона.

Документ предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Журналист Politico Александр Уорд ранее рассказал, что США в марте 2024 года тайно поставили ATACMS Украине. Он уточнил, что ВСУ уже дважды применили полученное вооружение против России.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что Байден в феврале текущего года распорядился передать Украине существенное количество ракет ATACMS. По его словам, они были поставлены в марте.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press ATACMS

Зеленский хочет мирных переговоров с Россией?

В апреле Зеленский второй раз за весну высказался о переговорах с Россией. По его словам, Киев подготовит документ с собственным видением разрешения всех вопросов и передаст его «стороне врага» для обсуждения.

Ранее украинский лидер затронул тему переговоров в интервью телеканалу CBS News в конце марта. Тогда Зеленский отметил, что они могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года, несмотря на то что ранее Киев не рассматривал возможность переговоров до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны 1991 года.

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности переговоров между Москвой и Киевом, заявил, что никакой веры Украине больше нет. При этом он отметил, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта.

«На нынешнем этапе, конечно, мы повторяем это всегда — и президент, и ваш покорный слуга, и Песков, — когда спрашивают, готовы ли мы к переговорам. Но, во-первых, он (Зеленский. — NEWS.ru) сам себе запретил переговоры. <...> Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет», — сказал Лавров.

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