Не только про авто: в России создадут сервис шеринга станков «Ведомости": совладельцы "Трансмашхолдинга» создадут в России сервис шеринга станков

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В России будет создан сервис шеринга станков для отечественных производителей. Проектом занимаются акционеры «Трансмашхолдинга» с партнёрами. Об этом сообщает газета «Ведомости» с ссылкой на главы предприятия Кирилла Липу. По словма последнего, особую актуальность такая услуга приоберла на волне отказао иностранных поставщиков работать с оссийскими компаниями из-за спецоперации на Украине.

ТМХ совместно со «Станкоремсервисом» и пятью крупнейшими холдингами страны в самых разных отраслях промышленности предложили создать платформу, которая позволит совместно использовать имеющиеся промышленные установки и поддерживать их в работоспособном состоянии, — рассказал Липа.

Он также добавил, что в недалёком будущем установки будут снабжаться расходными материалами и комплектующими. По словам Липы, особую актулаьность вопрос технологического шеринга приобрёл после того, как ряд иностранных поставщиков отказались сотрудничать с российскими компаниями на фоне спецоперации на Украине.

В настоящее время ТМХ уже запустило приложение «Смартфорс», которое позволяет разделять использование станков предприятий холдинга. Зарегистрированный в системе фрилансер может выяснить на конкретном предприятии возможность его оборудования для выпуска деталей для завода в другом регионе. После размещения соответствующей заявки заказчик ожидает отклик на проведение технического аудита оборудования на предприятии. Если аудит дает положительный ответ, можно размещать заказ на производство.

По словам Липы, все привлекаемые специалисты имеюти аккредитацию, им выдаются необходимые полномочия для выезда на площадку завода. В настоящее время на платформе зарегистрировались более 2500 физических лиц.