Не только Канье: кто еще из зарубежных звезд приезжал в РФ после начала СВО

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные знаменитости после начала специальной военной операции на Украине массово отменили запланированные в России выступления. Кто из зарубежных артистов все же решился посетить РФ после февраля 2022 года?

Что известно о приезде Канье Уэста

Утром 30 июня 2024 года продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде американского исполнителя. По ее словам, Уэст остановился в центре Москвы. Рудковская заявила о возможном шоу Канье Уэста в столичном Дворце спорта «Лужники». Продюсер полагает, что если мероприятие состоится, то билеты на него раскупят за несколько дней.

«Скрестили пальцы по шоу в „Лужниках“! Мои ставки: если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Ну ладно, неделю максимум!» — написала Рудковская.

Тем временем журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, где Канье Уэст и главный дизайнер его бренда Гоша Рубчинский осматривают Красную площадь. Знаменитости при этом находятся на крыше ГУМа.

Накануне у Рубчинского был день рождения, сообщается, что по этой причине рэпер и приехал в Москву.

«Только что говорила с Гошей лично — Канье вчера в ресторане „Белуга“ отмечал 40-летие своего друга Рубчинского, это и есть цель приезда, завтра поедет смотреть площадки для концерта („Лужники“ первым делом), но самого концерта в эти дни не будет, это частный визит. Сейчас он отсыпается», — пишет Собчак.

По информации Telegram-канала Mash, рэпер и дизайнер посидели в ресторане русской кухни «Белуга», после чего провели время дома в компании мамы Рубчинского.

Зачем в Москву приезжал Такер Карлсон

Американский журналист прибыл в Москву 1 февраля текущего года рейсом Turkish Airlines. О первых днях его пребывания в России нет информации, однако 3 февраля Карлсона заметили в Большом театре. На следующий день журналист побывал на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, а позже сходил в ресторан «Вкусно — и точка» на станции метро «Киевская».

По информации Mash, 7 февраля после обеда в фастфуде Такер Карлсон отправился в гипермаркет «Ашан». В российских СМИ появились фотографии, сделанные очевидцами, которые узнали журналиста. На видео Карлсон рассказал о своих впечатлениях в магазине: «Сначала я был изумлен, а потом почувствовал настоящее негодование».

«Все мы, кто закупал продукты, были из США, мы не обращали внимание на цены, просто набрали тележку еды, чтобы есть ее всю неделю. И у нас на всех получилось около $400. У меня вышло $104», — рассказал журналист, показывая итоговую стоимость товаров на кассе — почти 9500 рублей за 44 позиции.

На самом деле целью прибытия Карлсона в Москву стало интервью с российским лидером Владимиром Путиным. В общей сложности беседа длилась более двух часов. За это время президент РФ ответил примерно на 60 вопросов.

После того как интервью выложили в сеть, Карлсон опубликовал новый видеоролик. В нем он называет Путина «несомненно умным человеком». Как напомнил журналист, российский лидер нечасто дает интервью, в связи с чем ему не так просто «объясниться». Карлсон также оценил «чрезвычайно дельный» ответ главы РФ о предпосылках кризиса вокруг Украины, а также заявил, что «надо быть безумными, чтобы считать, что Россия уступит Крым».

Что в России делала Наталия Орейро

Певица и актриса Наталия Орейро имеет гражданство трех стран — Уругвая, Испании и России. На постоянной основе она живет на родине — в Уругвае, однако часто посещает РФ, тут у нее много поклонников.

После начала спецоперации России Орейро опубликовала на своем сайте пост, написав «Нет войне» на русском и испанском языках на черном фоне. На своей странице в социальных сетях артистка выкладывала пост с рисунком, на котором изображены двое детей в цветах флагов России и Украины. Изображение сопровождалось надписью «Мы хотим мир» на русском и испанском языках.

А в марте 2024-го Telegram-канал Mash сообщил, что звезда 1990-х тайно приехала в Москву. По информации журналистов, она добралась на «Сапсане» из Санкт-Петербурга, где снималась в новогоднем российском фэнтези «Письмо Деду Морозу». Она должна была сыграть в эпизоде с исполнением желания главного героя. Партнерами Орейро по съемкам в сказочной ленте стали Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

По информации Mash, актриса проследовала маршрутом Уругвай — Санкт-Петербург — Москва. При этом приезд знаменитости тщательно скрывали, поэтому лицо Орейро было замотано шарфом, она шла в окружении охранников и почти сразу села в черный Mercedes.

14 апреля стало известно, что Орейро уехала из России. Mash сообщает, что съемки ее сцен в фильме «Письмо Деду Морозу» в Подмосковье закончились. По информации канала, финальной локацией проекта с актрисой стала усадьба Ивановское в Подольске.

Кто еще из зарубежных звезд приезжал в РФ после начала СВО

В марте 2023 года в Москве выступил экс-вокалист Deep Purple Джо Линн Тернер. Артист исполнил хиты Highway Star, Long Live Rock'n'Roll, I Surrender, Smoke On The Water. В финале он взялся расписываться на протягиваемых ему обложках дисков, получая от зрителей в подарок не только цветы, но даже собственные портреты.

Как пишут СМИ, на родине, в США, Тернера давно не любят. Тот отвечает взаимностью и кроме цепей, крестов и другой атрибутики рок-артиста, он носит значок с российским триколором, дает интервью, в которых говорит, что Владимир Путин — единственный политический лидер, с которым Тернер согласен.

25 ноября 2023-го на «ВТБ Арене» в Москве прошел музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM 2023», где выступили артисты 70-х, 80-х и 90-х годов. Среди популярных исполнителей можно было услышать и зарубежных звезд. В фестивале приняли участие Pupo, Arabesque, Joy, Fancy, Gazebo, Lian Ross.

Открыла шоу австрийская группа Joy с песней Valerie. Солисты группы поблагодарили поклонников и признались им в любви на английском и русском языках.

Красочное шоу с акробатом, конфетти и дискошаром на концерте представил итальянский певец Pupo. Другой исполнитель из той же страны — Gazebo — выступил в окружении балерин. Он рассказал журналистам, что никогда не приезжал в СССР, а в РФ спел впервые. Певец заявил, что ему нравится в России. Он признался, что видит много общего между итальянцами и русскими. Завершило фестиваль выступление российской группы «Дюна».

Турецкий актер Бурак Озчивит в феврале 2024 года дважды прибывал в Россию. Артист рассказал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что прилетел в Москву ради съемок.

Озчивит при этом не уточнил, в каком проекте участвует. Однако он показал кадры со съемок. Актер стал известен по роли Малкочоглу Бали-бей в сериале «Великолепный век», который имеет большую популярность в России.

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