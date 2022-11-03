«Не такая плохая идея»: эксперт о возможном отводе ВС России из Херсона Эксперт Литовкин: отвод российских сил из Херсона обусловлен попыткой сохранить армию

Фото: НАК

Возможный отвод Вооруженных сил России на левый берег Днепра из Херсона обусловлен попыткой сохранить личный состав и технику от уничтожения врагом, сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что Россия не собирается сдавать территории, а тактическая перегруппировка войск все равно позволит сохранить контроль надо городом.

Возможный отвод Вооруженных сил Российской Федерации на левый берег Днепра обусловлен попыткой сохранить личный состав и технику от уничтожения врагом. В любом случае мы сможем и с левого берега контролировать город, у нас для этого есть все силы и средства. Тем более, что сдавать новые территории России никто не планирует. Но на тактическом уровне, какие-то перегруппировки конечно будут. Еще стоит обратить внимание на снижение темпов атак со стороны ВСУ. Так, как больших атак на город Украиной в последнее время не предпринималось и все ограничивается «местечковыми» перестрелками. Правда нельзя исключать и подрыв Каховской ГЭС, что также может обернуться катастрофой для Херсона и его жителей. Поэтому отвод войск может быть и не такой уж плохой идеей, — заявил Литовкин.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что российские войска могут вскоре покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Сам город находится на правом берегу реки.

Он также назвал ситуацию на линии фронта в регионе некритичной. По его словам, все попытки украинских войск прорвать оборону успешно отражаются, а массового скопления подразделений ВСУ на линии фронта не видно.