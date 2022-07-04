«Не так просто заразиться»: в ГД объяснили отсутствие оспы обезьян в России Депутат Хубезов: в России нет ни одного случая заболевания оспой обезьян, так как Минздрав работает на опережение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нет ни одного случая заболевания оспой обезьян, так как Минздрав работает на опережение и прогнозирует возможные вспышки, объяснил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Кроме того, по сравнению с коронавирусом ей труднее заразиться, отметил он в разговоре с «Парламентской газетой».

Не так просто ей заразиться, в отличие от ковида, но есть тенденция к распространению. Немножко изменился способ распространения, у людей, которые предпочитают однополые связи, это особенно быстро распространяется, должен быть тесный контакт, — сказал Хубезов.

Он добавил, что есть две разновидности вируса: центральноафриканская и западноафриканская оспа. Последняя наименее вирулентна, её обнаружили у всех заболевших за пределами Африки.

Накануне о своевременных противоэпидемических мерах сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, благодаря им в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян.

До этого в ВОЗ предупредили о высоком риске появления оспы обезьян в России. Представитель Мелита Вуйнович призвала приложить максимальные усилия для предотвращения распространения инфекции.