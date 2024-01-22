«Не расфигачим бабушек»: Симоньян озвучила разницу между РФ и Украиной Симоньян: Россия в ответ на удар ВСУ по Донецку не поступит аналогично

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россия никогда не нанесет Украине такой же удар, какой Киев нанес по рынку в Донецке, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». По ее словам, украинцы — «наши», поэтому Москва так не поступит.

Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками <...>? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши, — подчеркнула она.

Ранее Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и бойцам в зоне спецоперации. Такие слова прозвучали на фоне «голой вечеринки» в столичном клубе «Мутабор», которая, по словам журналиста, возмутила россиян демонстративным «шикованием на фоне войны» в то время, как бойцы на передовой каждый день рискуют жизнью.

Также Симоньян недавно сообщила, что выборы пройдут в четырех новых регионах России, несмотря на действующее военное положение. По ее словам, жители этих субъектов РФ покажут своим согражданам из старых регионов, избалованным «афтепати, коворкингами и соевым латте», как надо любить Родину.