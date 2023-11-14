«Не раньше 2025 года»: эксперт раскрыл, что подтолкнет Киев к переговорам Политолог Мирзаян: Украина решится на переговоры только после смены власти в США

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Украина согласится на переговоры с Россией, однако произойдет это не раньше 2025 года, заявил эксперт совета по международным делам, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с URA.RU. По его словам, для начала переговоров необходимо, чтобы в США сменилась власть. Это обстоятельство откроет для Киева «окно возможностей», уверен эксперт.

СВО не завершится в начале 2024 года. Никаких предпосылок к этому нет. Я считаю, что это может произойти не раньше начала 2025 года. Когда произойдет смена американской администрации, тогда появится некое окно возможностей для серьезных переговоров. Поэтому не раньше 2025 года все закончится, — заявил Мирзаян.

До этого времени переговоры бессмысленны и для России, так как остались еще неосвобожденные территории, добавил он. Также стране нет смысла обсуждать сложившуюся политическую ситуацию со странами Запада. По словам политолога, эти государства не могут принимать самостоятельные решения без США.

Отказываясь от переговоров, Зеленский дает России оправдание, почему они не начинаются. Мы готовы обсуждать признание Киевом новых территориальных реалий. Это демилитаризация и денацификация Украины, — добавил эксперт.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за продолжение диалога с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине. По его словам, Москва должна пойти на «решающий шаг», который обеспечит ей начало переговоров с Украиной.