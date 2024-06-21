«Не просто пощечина»: Сырскому назвали цену потери Часова Яра Рогозин: потеря Часова Яра обернется для Сырского отставкой

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Александр Сырский

Потеря Часова Яра для главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет не просто пощечиной, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор Дмитрий Рогозин. По его словам, ему это обойдется отставкой. Поэтому, считает Рогозин, Киев постарается сделать все возможное, чтобы отвлечь ВС РФ от наступления в этом направлении.

Сырский — враг чрезвычайно грамотный. Для него как для главнокомандующего ВСУ потеря Часова Яра не просто пощечина, а верный путь к отставке. Поэтому он постарается предпринять все возможное для отвлечения наших сил от удара на этом направлении, — сказал сенатор.

По его словам, яростное сопротивление противника на этом направления связано с тем, что Часов Яр — важный логистический центр, взяв контроль над которым, российские силы перерубят транспортные артерии, соединяющие несколько вражеских группировок. Рогозин добавил, что населенный пункт находится на возвышенности, это одна из господствующих высот на севере ДНР, откуда открывается вид на «важнейшую оккупированную Киевом часть ДНР». Речь о Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружовке.

Именно поэтому следует ожидать нового контрнаступа противника. И это будет на Днепре. Но мы их и там ждем, — констатировал Рогозин.

Ранее сообщалось, что ВСУ столкнулись с «чрезвычайно сложной» ситуацией в Часовом Яре и прилегающих районах, в город были переброшены резервные силы 24-й отдельной механизированной бригады. ВС России продолжают активное наступление на данном участке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.