«Не признает вину, готов защищаться»: американца Гершковича оставили в СИЗО Обвиненного в шпионаже американского журналиста Гершковича оставили в СИЗО

Обвиненного в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича оставили в СИЗО на два месяца решением Мосгорсуда, передает корреспондент NEWS.ru. Суд также отказался сменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, как и на освобождение под залог в 50 млн рублей. Сотрудника московского бюро The Wall Street Journal подозревают в сборе информации о деятельности предприятий ОПК в Екатеринбурге.

Постановление суда первой инстанции об избрании Гершковичу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения, — оглашено решение.

Адвокаты Татьяна Ножкина и Мария Корчагина сообщили, что их подзащитный не признает вину.

Дух у него боевой, он готов доказывать право на свободную журналистику, он готов защищаться, — сказала Корчагина.

Ранее Госдепартамент США объявил арестованного незаконно задержанным. Заявление об этом сделал заместитель начальника пресс-службы американского МИД Ведант Пател.

15 апреля стало известно, что Эван Гершкович впервые после задержания написал письмо родителям в США. В послании на русском языке он рассказал, что не теряет надежды и продолжает сочинять материалы, даже будучи в СИЗО.