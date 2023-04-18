У военных не принято собираться большими группами, особенно большим количеством военачальников, чтобы не ставить под угрозу управление в стране, рассказал генерал-лейтенант Николай Стаськов. Он пояснил НСН, что президент России Владимир Путин мог решить отправиться в Херсонскую область и ЛНР без министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова согласно требованиям безопасности.
Президент определил, в каком составе и кто поедет. Вообще, у военных не принято собираться группой и большим количеством военачальников, особенно в одном самолете лететь. Это делается, чтобы не подвергать угрозе управление в стране, — отметил генерал-лейтенант.
По словам Стаськова, Путин всегда лично принимает подобные решения и у него могли быть обстоятельства для этого, о которых никто не знает. Генерал-лейтенант уточнил, что целью поездки могла быть поддержка участников специальной военной операции. Президент также мог выслушать проблемные вопросы и уточнить необходимые детали.
Это тот круг вопросов, которые действительно повлияют на обстановку непосредственно в районе боевых действий. Он должен пообщаться с соответствующими должностными лицами, — заключил Стаськов.
Политолог Андрей Суздальцев ранее связал поездку Путина в ЛНР из-за информации о предполагаемом контрнаступлении ВСУ в зоне СВО. По его словам, это были специализированные поездки, которые фактически означают поддержку духа российских солдат.