«Не принято собираться группой»: генерал о поездке Путина в ЛНР без Шойгу Генерал-лейтенант Стаськов объяснил поездку Путина в ЛНР без Шойгу требованиями безопасности

Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок «Днепр» на Херсонском направлении специальной военной операции

У военных не принято собираться большими группами, особенно большим количеством военачальников, чтобы не ставить под угрозу управление в стране, рассказал генерал-лейтенант Николай Стаськов. Он пояснил НСН, что президент России Владимир Путин мог решить отправиться в Херсонскую область и ЛНР без министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова согласно требованиям безопасности.

Президент определил, в каком составе и кто поедет. Вообще, у военных не принято собираться группой и большим количеством военачальников, особенно в одном самолете лететь. Это делается, чтобы не подвергать угрозе управление в стране, — отметил генерал-лейтенант.

По словам Стаськова, Путин всегда лично принимает подобные решения и у него могли быть обстоятельства для этого, о которых никто не знает. Генерал-лейтенант уточнил, что целью поездки могла быть поддержка участников специальной военной операции. Президент также мог выслушать проблемные вопросы и уточнить необходимые детали.

Это тот круг вопросов, которые действительно повлияют на обстановку непосредственно в районе боевых действий. Он должен пообщаться с соответствующими должностными лицами, — заключил Стаськов.

Политолог Андрей Суздальцев ранее связал поездку Путина в ЛНР из-за информации о предполагаемом контрнаступлении ВСУ в зоне СВО. По его словам, это были специализированные поездки, которые фактически означают поддержку духа российских солдат.