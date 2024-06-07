«Не перестали быть угрозой»: полковник о дронах в украинском конфликте Военэксперт Литовкин: дроны продолжают нести угрозу

Несмотря на то, что российские военные научились бороться с дронами, это не означает, что они больше не несут угрозы, заявил Lenta.ru полковник в отставке Виктор Литовкин. Военэксперт подчеркнул, что даже падая, беспилотники способны привести к жертвам и нанести серьезный ущерб инфраструктуре.

Литовкин отметил, что беспилотники не являются супероружием, ПВО России научились им противостоять. Однако, по его словам, они по-прежнему остаются серьезным оружием, особенно, если запускаются в тылу.

Силы ПВО, действительно, научились с ними бороться, но какие-то дроны все же пробивают эту защиту, так что смысл в дронах есть. Но, если говорить по уму, то беспилотники — это не панацея, не супероружие. Это просто еще один вид оружия, который должен применяться в комплексе с другими, — сказалполковник.

Министерство обороны РФ ранее в своем Telegram-канале сообщило, что в ночь на 7 июня Вооруженные силы России предотвратили очередную попытку террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа со стороны Украины. Отмечается, что силами противовоздушной обороны сбито в общей сложности 28 беспилотников.

До этого Минобороны РФ заявляло, что 6 июня в 18:50 ВСУ попытались атаковать территорию России с помощью дрона. По данным министерства, ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.